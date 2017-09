Ballet im Hauptbahnhof

Duale Ausbildung Flandern

15/09/2017 - Schüler der technischen und Berufsschulen können sich ab nächstem Jahr in rund 50 Bereichen für eine duale Ausbildung entscheiden. Das hat die flämische Regierung an diesem Freitagmorgen beschlossen. Bei der dualen Ausbildung lernt der Schüler parallel in der Schule und am Arbeitsplatz, wobei die Praxisausbildung in einem Betrieb oder im Pflegebereich mindestens 14 Stunden pro Woche beträgt. In einem Dutzend Schulen liefen bereits erste Versuchsprojekte. Ab nächstem Schuljahr werden alle Schulen eine duale Methode anbieten können. Das Mindestalter für eine duale Ausbildung ist 15 Jahre.

