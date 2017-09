Stellenabbau bei RTL Belgium

Fahrerflucht

10/09/2017 - Zum zweiten Mal an diesem Wochenende ist ein junger Radfahrer mitten in der Nacht von einem Autofahrer überfahren worden. Und der Autofahrer beging Fahrerflucht. In Ertvelde in Ostflandern wurde gegen vier Uhr an diesem Morgen eine 22-jährige Frau überfahren. Sie war mit ihrem Fahrrad auf dem Weg nach Hause. Der Fahrer fuhr einfach weiter, wurde aber einige Stunden später festgenommen.

