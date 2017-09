Belgische Putzbakterien

20 Spürhunde für Polizei

09/09/2017 - Bis Ende dieses Jahres will die belgische Polizei 20 Spürhunde im Einsatz haben. Derzeit besitzt sie nur 9. Nach einer intensiven Ausbildung, bei der die Hunde lernen Sprengstoff zu erschnüffeln, soll die Zahl der Hunde also doppelt so hoch sein. Das ist notwendig, weil die Zahl der Aufträge seit den Terrorwarnungen stark gestiegen ist. Eine weitere Folge war auch, dass es an Hundebgleitern fehlte. Doch auch hier hat man eine Lösung gefunden. Die 7 Begleiter bekommen zum Jahresende Verstärkung von 11 neuen Kollegen.

