Gute Prognosen

07/09/2017 - Die Prognosen für das Wirtschaftswachstum und den Haushalt gehen in die richtige Richtung. Das sind gute Nachrichten für die Regierung von Michel. Noch vor dem Sommer hatte das Planungsbüro ein Wachstum von 1,6 Prozent für dieses und das nächste Jahr vorhergesagt. Jetzt werden die Prognosen auf 1,7 Prozent nach oben korrigiert. Ein größeres Wirtschaftswachstum hat bessere Haushaltszahlen zur Folge. Das Haushaltsdefizit wird in diesem Jahr 1,4 Prozent betragen. Das ist besser als das, was mit Europa vereinbart wurde.

