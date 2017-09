Russia, here we come!

04/09/17 - Die belgische Fußball-Nationalmannschaft, die sogenannten „Roten Teufel“, haben sich am Sonntagabend mit einem 1:2 gegen Griechenland vorzeitig und als erstes europäisches Land für die WM 2018 in Russland qualifiziert. Dazu entstand ein lustiges Animationsvideo, dass einige Rote Teufel zeigt, wie sie russische Tänze verballhornen. Das Video ist übrigens eine Kreation der VRT-Sportredaktion Sporza.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Russia, here we come!

04/09/17 - Die belgische Fußball-Nationalmannschaft, die sogenannten „Roten Teufel“, haben sich am Sonntagabend mit einem 1:2 gegen Griechenland vorzeitig und als erstes europäisches Land für die WM 2018 in Russland qualifiziert. Dazu entstand ein lustiges Animationsvideo, dass einige Rote Teufel zeigt, wie sie russische Tänze verballhornen. Das Video ist übrigens eine Kreation der VRT-Sportredaktion Sporza.