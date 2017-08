Massenhaft mobile gesurft

Clown in "Totem"

31/8/17 - Der weltberühmte Cirque du Soleil gastiert wieder in Belgien. Die Vorstellung "Totem", die schon an mehreren Orten weltweit zu sehen war, ist ab dem heutigen Donnerstag und noch bis Ende Oktober in Brüssel. Am gestrigen Mittwochabend probten die Künstler ein letztes Mal vor dem großen Auftritt. Die Besucher können sich wieder auf unvergessliche Momente freuen. In diesem Video erklärt die künstlerische Direktorin Neelanthi Vadivel das Symbol der Schildkröte. Und Jon Monastero spricht über seine Rolle als Clown Valentino: "Als ich noch ein Junge war, haben mich die Clowns sofort begeistert." (Die Originaltöne sind auf Englisch)

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Clown in "Totem"

31/8/17 - Der weltberühmte Cirque du Soleil gastiert wieder in Belgien. Die Vorstellung "Totem", die schon an mehreren Orten weltweit zu sehen war, ist ab dem heutigen Donnerstag und noch bis Ende Oktober in Brüssel. Am gestrigen Mittwochabend probten die Künstler ein letztes Mal vor dem großen Auftritt. Die Besucher können sich wieder auf unvergessliche Momente freuen. In diesem Video erklärt die künstlerische Direktorin Neelanthi Vadivel das Symbol der Schildkröte. Und Jon Monastero spricht über seine Rolle als Clown Valentino: "Als ich noch ein Junge war, haben mich die Clowns sofort begeistert." (Die Originaltöne sind auf Englisch)