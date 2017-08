Putzen ist gefährlich

Weil sie chemische Stoffe, Staub und Schimmel bei der Arbeit einatmen, sind Reinigungskräfte einem viel größeren Risiko ausgesetzt, an den Lungen zu erkranken als Angestellte. Das geht aus einer Doktoratsuntersuchung hervor, die an der flämischen Universität in Brüssel durchgeführt wurde. Putzfrauen in privaten Haushalten sind noch mehr gefährdet als ihre Kolleginnen in Raumpflegefirmen.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Putzen ist gefährlich

Weil sie chemische Stoffe, Staub und Schimmel bei der Arbeit einatmen, sind Reinigungskräfte einem viel größeren Risiko ausgesetzt, an den Lungen zu erkranken als Angestellte. Das geht aus einer Doktoratsuntersuchung hervor, die an der flämischen Universität in Brüssel durchgeführt wurde. Putzfrauen in privaten Haushalten sind noch mehr gefährdet als ihre Kolleginnen in Raumpflegefirmen.