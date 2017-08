Pukkelpop vorbei

1-2-3 Piano

Jeder der das möchte, kann an fünf originell verpackten Klavieren, die in Gent in der ganzen Stadt aufgestellt wurden, seine Talente beweisen und das noch fünf Wochen lang. 1-2-3 Piano heißt das originelle Kunstprojekt, das schon zum fünften Mal stattfindet. Gestern wurden die Klaviere feierlich eingespielt.

