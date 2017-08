1-2-3 Piano

Pukkelpop: Editors für Barcelona

Auf dem Pukkelpop-Musikfestival in Hasselt hat das Publikum beim Auftritt der Editors Gänsehaut bekommen. Frontman Tom Smith trug den Song No sound but the wind an die Opfer des Anschlags in Barcelona auf. Bei diesem Gedenken stimmte zum Schluss das gesamte Publikum mit ein.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Pukkelpop: Editors für Barcelona

Auf dem Pukkelpop-Musikfestival in Hasselt hat das Publikum beim Auftritt der Editors Gänsehaut bekommen. Frontman Tom Smith trug den Song No sound but the wind an die Opfer des Anschlags in Barcelona auf. Bei diesem Gedenken stimmte zum Schluss das gesamte Publikum mit ein.