Bunte Antwerp Pride

13/08/17 - Die 10. Ausgabe der Antwerp Pride bildete am Samstag den Höhepunkt des fünftägigen Antwerp Pride Festivals der LGBT-Bewegung. Auch dieses Jahr nahmen wieder Tausende an dieser bunten Parade der Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transgender teil. Trotz der Tatsache, dass diese Lebenshaltungen heute in unserer Gesellschaft stets mehr Akzeptanz finden, bleiben sie Ausdruck einer Minderheit. Deshalb, so einer der Teilnehmer, müsse man der Mehrheit immer wieder zeigen, dass man ein Teil dieser Gesellschaft sei. (Video in Englisch)