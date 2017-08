Brennender Kleinlaster

Mandate angehäuft

11/07/2017 - Eine Stadtbeirätin der französischsprachigen Sozialisten PS in der Brüsseler Gemeinde Evere hat die höchste Zahl an bezahlten Mandaten angehäuft. Das geht aus der Liste der Mandate von Politikern und Spitzenbeamten hervor, die an diesem Freitag im Staatsblatt erschienen ist. Mit 27 bezahlten Mandaten ist Eliane Daels die Rekordhalterin in Belgien. Der Antwerpener Stadtbeirat Koen Kennis von den flämischen Regionalisten N-VA steht gleich an zweiter Stelle mit 19 bezahlten Mandaten. Ivo Van Damme - an der Spitze des flämischen Unternehmerverbandes VBO - steht auf Platz 3. Er vereint 17 vergütete Mandate auf sich. Das sind Zahlen aus dem Jahr 2016, d.h. noch vor der Affäre der Gemeindeverbände. 2016 wurden allerdings mehr Mandate (bezahlte und unbezahlte) angegeben als im Jahr zuvor: 2015 waren es 47.412, in 2016 waren es 49.241.

