Reggae Geel

Demir gibt türkischen Pass ab

Zuhal Demir (N-VA), die belgische Staatssekretärin für Chancengleichheit, will ihre türkische Staatsbürgerschaft abgeben. Wie die Zeitung ‚De Morgen‘ berichtet, hat sie einen entsprechenden Antrag beim türkischen Konsulat in Belgien gestellt. Die flämische Politikerin will so gegen den zunehmenden Einfluss des Islam in der Türkei protestieren. Die Position der Frauen und der Demokratie in dem Land bereiten ihr Sorgen, so Zuhal Demir.

