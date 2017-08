Brüsseler Champignons: Vom Keller auf den Teller

Oster-Skulptur zersägt

01/08/17 - Im Zuge einiger Umbauten im Jubelpark-Museum in Brüssel musste eine Kopie einer Skulptur von den Osterinseln („Rapa Nui“ im Stillen Ozean) in mehrere Teile gesägt werden, um sie in einem anderen Raum unterbringen zu können. Das Museum arbeitet derzeit an einer Ausstellung zu den Entdeckungen belgischer Wissenschaftler in Ozeanien. Kaum bekannt ist, dass dort auch eine echte Osterinsel-Figur steht. Diese Skulptur kam einst mit dem Dreimaster „Mercator“ nach Belgien.

