"War Horse"

Gedenken auf Tyne Cot

31/07/2017 - An diesem Montag war der zweite Tag der Zeremonien zum Gedenken an die Schlacht bei Passendale vor 100 Jahren. Das war eine der blutigsten Schlachten des 1. Weltkrieges. Sehen Sie hier die Gedenkzeremonie auf dem Soldatenfriedhof Tyne Cot Cemetery in Passendale (Zonnebeke).

