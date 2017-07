"Hier stoppten Alliierten deutschen Vormarsch"

Vier LKW ausgebrannt

29/07/17 - In der Nacht zum Samstag sind in an einem LKW-Parkplatz im Antwerpener Hafen vier Zugmaschinen und ein Auflieger in Brand geraten und völlig ausgebrannt. Die Feuerwehr rückte zwar mit großen Mitteln an, konnte aber einen Totalschaden der Lastwagen nicht mehr verhindern. Bei dem Unfall kam niemand zu Schaden, doch die Ursache für das Ausbrechen dieses Feuers ist völlig unklar.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Vier LKW ausgebrannt

29/07/17 - In der Nacht zum Samstag sind in an einem LKW-Parkplatz im Antwerpener Hafen vier Zugmaschinen und ein Auflieger in Brand geraten und völlig ausgebrannt. Die Feuerwehr rückte zwar mit großen Mitteln an, konnte aber einen Totalschaden der Lastwagen nicht mehr verhindern. Bei dem Unfall kam niemand zu Schaden, doch die Ursache für das Ausbrechen dieses Feuers ist völlig unklar.