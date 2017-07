Teure graue Krabben

Feuer in Mergelgrotten

23/07/2017 - In der Nähe von Riemst und Maastricht, auf beiden Seiten der Grenze zwischen Begien und den Niederlanden, werden Rettungsdienste in den nächsten Tagen die Luftqualität durchgehend beobachten. In den Mergelgrotten in Riemst brennt noch stets jede Menge Heu. Die Feuerwehr lässt das Feuer kontrolliert ausbrennen, da Löschen in der Grotte zu gefährlich wäre. Es besteht Gefahr starker Rauchentwicklung. Die Anwohner sollten Türen und Fenster geschlossen halten. Die Gegend um den Muizenberg – dort liegen die Grotten – ist nach wie vor gesperrt, auch für Radfahrer und Fußgänger.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Feuer in Mergelgrotten

23/07/2017 - In der Nähe von Riemst und Maastricht, auf beiden Seiten der Grenze zwischen Begien und den Niederlanden, werden Rettungsdienste in den nächsten Tagen die Luftqualität durchgehend beobachten. In den Mergelgrotten in Riemst brennt noch stets jede Menge Heu. Die Feuerwehr lässt das Feuer kontrolliert ausbrennen, da Löschen in der Grotte zu gefährlich wäre. Es besteht Gefahr starker Rauchentwicklung. Die Anwohner sollten Türen und Fenster geschlossen halten. Die Gegend um den Muizenberg – dort liegen die Grotten – ist nach wie vor gesperrt, auch für Radfahrer und Fußgänger.