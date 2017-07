Feuerwerk zum 21. Juli

Sonderministerrat

22/07/2017 - Die belgische Regierung hält irgendwo in der Hauptstadt einen Sonderministerrat ab. Sie hofft, noch an diesem Wochenende ein Abkommen über den Haushalt und über eine Reihe von sozial-wirtschaftlichen Maßnahmen treffen zu können. Premier Michel hatte in den vergangenen Tagen eine Steuer auf Depot-Konten auf den Tisch gelegt, um so für die flämischen Christdemokraten die Senkung der Körperschaftssteuer annehmbar zu machen. Diese Maßnahme soll zunächst nur für kleine und mittlere Betriebe gelten mit einer Senkung von 25 auf 20 Prozent. Doch die flämischen Liberalen haben eine Steuer auf Depot-Konten sogleich wieder verworfen. Die Gespräche versprechen also, sehr schwierig zu werden. Sollte man einen Kompromiss hierzu finden, muss auch noch eine Einigung über rund 800 Millionen Euro an Einsparungen erreicht werden, damit der Haushalt stimmt.

