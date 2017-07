Hagelschäden

"Voneinander lernen"

20/07/2017 - König Philippe ruft dazu auf, uns auf das zu konzentrieren, was wir miteinander teilen und nicht auf das, was uns trennt. Die Zeit hierfür sei, Dank einer neuen Dynamik, gekommen, betonte König Philippe in seiner Rede am Vortag des belgischen Feiertages. Seine Rede hat er in den drei offiziellen Sprachen Niederländisch, Französisch und Deutsch verfasst.

