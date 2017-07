Mehr Fische in Nordsee

19/07/2017 - Die Nordsee ist nicht mehr überfischt. Beliebte Fischsorten kommen jetzt wieder häufiger in der Nordsee vor. Die Überfischung hatte nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen. In den 70er Jahren wurde zu viel Hering gefangen, in den 80er Jahren zu viel Kabeljau und in den 90er Jahren zu viel Scholle. Doch danach wurden den Fischern Quoten auferlegt. Diese zeigen jetzt Wirkung.

