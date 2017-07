U23-EM: Gold für Broeders

Red Flames bei Frauen-EM

In den Niederlanden tritt die belgischen Frauen-Fußballelf am Sonntagabend zum ersten Mal bei einer großen internationalen Meisterschaft, der Frauen-EM, an. Nach anderthalb Monaten intensiver Vorbereitung treffen die Red Flames heute Abend auf die dänischen Damen und schon das erste Spiel ist von großer Bedeutung.

