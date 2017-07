Gefährliches Spiel

Rumäne unter Mordverdacht

Im Mordfall Sofie Muylle, Anfang des Jahres in Knokke, hat der Ermittlungsrichter von Brügge Haftbefehl gegen den rumänischen Tatverdächtigen erlassen. Gestern war der 23-Jährige an Belgien ausgeliefert worden. Er steht jetzt offiziell unter Mordverdacht. Die Ermittler vergleichen sein DNA mit DNA-Spuren an der Leiche. Der Rumäne hat gestanden Sofie Muylle in der Nacht als sie ermordet wurde, gesehen zu haben. Den Mord leugnet er.

