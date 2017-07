Verwirrendes Glyphosatverbot

Mauerklettern

Die Flamin Anak Verhoeven, Europameisterin im Mauerklettern, belegte Donnerstag den dritten Platz im WM-Wettbewerb im französischen Chamonix. Am vergangenen Sonntag war die Antwerpenerin auch in Villars in der Schweiz Dritte geworden. In drei Jahren ist Mauerklettern in Tokio eine olympische Disziplin.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Mauerklettern

Die Flamin Anak Verhoeven, Europameisterin im Mauerklettern, belegte Donnerstag den dritten Platz im WM-Wettbewerb im französischen Chamonix. Am vergangenen Sonntag war die Antwerpenerin auch in Villars in der Schweiz Dritte geworden. In drei Jahren ist Mauerklettern in Tokio eine olympische Disziplin.