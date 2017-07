Belgier an Spitze des AdR

'Chansonniers' in NY

'Chansonniers' in NY

12/07/2017 - In der Morgan Library & Museum in New York sind am gestrigen Dienstag erstmals in Jahrhunderten erneut Lieder aus dem "Leuven Chansonnier" präsentiert worden. Das ist das vor kurzem entdeckte Büchlein aus dem 15. Jahrhundert. Von solchen "chansonniers" aus dieser Zeit gibt es weltweit nur 6 Exemplare.