Familienfestival Cactus

Ed Sheeran sofort ausverkauft

Die 60.000 Eintrittskarten für das Konzert des britischen Singer-Songwriters Ed Sheeran am 1. Juli des nächsten Jahres in Werchter waren in nur 50 Minuten restlos ausverkauft? Der Verkauf startete am heutigen Samstagmorgen um Punkt elf Uhr aber sofort gab es auf der Website, wo die Karten bestellt werden mussten, lange Wartezeiten.

