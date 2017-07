EU versus Türkei

06/07/17 - Eine Resolution zum Aufschub der Beitrittsverhandlungen der Türkei wurde am Donnerstag im EU-Parlament mit großer Mehrheit angenommen. Die Union pocht auf Einhaltung der Menschenrechte in der Türkei, auf die Wahrung der Demokratie und befürchtet eine Wiedereinführung der Todesstrafe in dem Land. Tritt dies ein, so die beiden flämischen EU-Abgeordneten Hilde Vautmans (Open VLD/Alde) und Mark Demesmaeker (N-VA/ECR), kann die Türkei nicht EU-Mitglied werden.

