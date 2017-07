Bald "Numerus Fixus" für angehende Mediziner

Examen für Mediziner

04/07/17 - Im Heizel-Messekomplex in Brüssel mussten am Dienstag rund 5.000 angehende Studierende, die Medizin oder Zahnmedizin studieren wollen, ein Zulassungs-Examen absolvieren. Dieses Jahr nahmen noch mehr Studierende als 2016 an diesem Examen teil. Doch in Zukunft soll dies umstrittene System durch eine klarere Form der Zulassung ersetzt werden.

