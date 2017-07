Bilder von der Rettung

Royals auf der Mercator

02/07/17 - Die belgischen Royals gewähren der Presse nur an wenigen Tagen Einblick in ihr Privatleben, doch ab und zu absolvieren die öffentliche Auftritte, bei denen Journalisten anwesend sein dürfen. Am Samstag besuchte das belgische Königspaar Philippe und Mathilde mit ihren Kindern, die Prinzessinnen Elisabeth und Eléonore und die Prinzen Gabriël und Emmanuel das Schulschiff Mercator im Hafen von Ostende.

02/07/17 - Die belgischen Royals gewähren der Presse nur an wenigen Tagen Einblick in ihr Privatleben, doch ab und zu absolvieren die öffentliche Auftritte, bei denen Journalisten anwesend sein dürfen. Am Samstag besuchte das belgische Königspaar Philippe und Mathilde mit ihren Kindern, die Prinzessinnen Elisabeth und Eléonore und die Prinzen Gabriël und Emmanuel das Schulschiff Mercator im Hafen von Ostende.