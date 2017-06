Mega-Torte für Paola

Terror-Übung in Schule

29/06/2017 - Es sind fast Sommerferien, doch eine Schule in Heist-op-den-Berg hat an diesem Tag noch etwas ganz Außergewöhnliches erlebt: Eine Anti-Terror-Übung, eine Simulation in Belgien und in den Niederlanden. In der Schule wurden sozuagen 140 Schüler von 3-4 Terroristen des IS als Geiseln genommen. Notdienste, Feuerwehr und Spezialeinheiten der belgischen Polizei waren vor Ort: Zusammen rund 100 Personen. Ziel der Übung ist, vor allem den Informationsaustausch und die Kommunikation mit den Niederlanden zu testen. Die Übung dauerte den ganzen Tag. Ivo Vereycken gehört zur Spezialeinheit. Er betonte in der VRT, dass am Schreibtisch meistens alles sehr flott verlaufe, aber wenn man das Ganze in der Praxis durchspiele mit all den Kommunikationskanälen, die ausfallen würden und den PC-Verbindungen, die nicht funktionierten, könne man doch einiges daraus lernen.

