Knokke-Mörder gefasst?

Razzia in Middelkerke

27/06/2017 - Die Polizei ist an diesem Dienstagmorgen ins Rathaus von Middelkerke eingedrungen und hat Razzien in den Büros des Bürgermeisters und des Gemeindesekretariats durchgeführt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt in einer Klage über mögliche Interessenverquickungen und Betrug in Zusammenhang mit dem neuen Kasino von Middelkerke. Middelkerke will ein neues Kasino bauen und hat den Zuschlag für den Bau einer Gruppe rund um die Wettfirma Napoleon Games gegeben. Zwei andere Kandidaten fühlten sich übergangen und haben den Entschluss beim Staatsrat angefochten.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Razzia in Middelkerke

27/06/2017 - Die Polizei ist an diesem Dienstagmorgen ins Rathaus von Middelkerke eingedrungen und hat Razzien in den Büros des Bürgermeisters und des Gemeindesekretariats durchgeführt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt in einer Klage über mögliche Interessenverquickungen und Betrug in Zusammenhang mit dem neuen Kasino von Middelkerke. Middelkerke will ein neues Kasino bauen und hat den Zuschlag für den Bau einer Gruppe rund um die Wettfirma Napoleon Games gegeben. Zwei andere Kandidaten fühlten sich übergangen und haben den Entschluss beim Staatsrat angefochten.