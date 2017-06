Teure Rettungsaktion?

26/06/17 - 13 Kinder einer Pfadfindergruppe der Chiro aus Gent mussten am Sonntag in Ostende aus der See gerettet werden. Dabei kam niemand zu Schaden. Die Kinder hatten zum einen an einer unbeaufsichtigten Stelle baden wollen und deren Leiter hatten entsprechende Verbotsschilder und die Roten Fahnen wegen rauer See ignoriert. Eine Fehleinschätzung nach Ansicht des flämischen Chiro-Verbandes.

