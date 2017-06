Musik nach dem Terror

21/06/17 - In der Halle im Brüsseler Zentralbahnhof, in der am Dienstagabend ein Selbstmordattentäter von Soldaten unschädlich gemacht wurde, steht seit Tagen ein Piano, das jeder bespielen darf, der dort vorbeikommt. Am Mittwochmorgen, kurz nach Wiederinbetriebnahme des Bahnhofs, entdeckte unser VRT-Kamerateam Wim dort, der gerade „Weg da!“ von Herman Van Veen spielte. „Wenn man Musik macht, dann kommt das Schöne im Leben wieder hervor.“

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Musik nach dem Terror

21/06/17 - In der Halle im Brüsseler Zentralbahnhof, in der am Dienstagabend ein Selbstmordattentäter von Soldaten unschädlich gemacht wurde, steht seit Tagen ein Piano, das jeder bespielen darf, der dort vorbeikommt. Am Mittwochmorgen, kurz nach Wiederinbetriebnahme des Bahnhofs, entdeckte unser VRT-Kamerateam Wim dort, der gerade „Weg da!“ von Herman Van Veen spielte. „Wenn man Musik macht, dann kommt das Schöne im Leben wieder hervor.“