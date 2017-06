Leckeres Eis für die Tiere

Straßentheaterfest

In der Kleinstadt Boom, bei Antwerpen, findet am Ufer des Flusses Rupel, das alljährliche und international besetzte Straßentheaterfest „Theater aan twater“ statt. Auf dem Programm stehen Zirkus und Straßentheater unter anderem aus Russland, , Argentinien, Australien und Belgien. Am Sonntagabend schließt die beliebte Gruppe Baba Yega das Festival ab.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

