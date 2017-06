Sofie Goos: Comeback

Scala goes Metal: “Brides of Lucifer”

Am ersten Tag des Graspop Metal-Festivals in Dessel hat der inzwischen international bekannte Mächenchor Scala sich an ein eher ungewöhnliches Repertoire gewagt. 13 junge Sängerinnen traten mit 6 Metal-Musiker auf. Das Resultat war eine gelungene Mischung von heavy Gitarren und Engelsstimmen. So sah dieses gelungene Experiment aus.

