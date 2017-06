Brüssel: Schlechte Luft

Es bleibt weiter trocken

16/06/17 - Auch im belgischen Bundesland Flandern wird in den kommenden beiden Wochen kaum Regen fallen. In einigen Regionen sorgt die Trockenheit bereits jetzt für empfindliche Probleme. In der Provinz Westflandern wird jetzt offiziell untersagt, Wasser aus 4 Poldern und Teilen des Ijzer-Beckens zu entnehmen. Dieses Wasser muss den Landwirten dienen, die sonst vor Missernten stehen.

