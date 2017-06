Es bleibt weiter trocken

Bowies Heilige Katharina

16/06/17 - Das Altarstück „Heilige Katharina“, ein Werk des alten italienischen Meisters Jacopo Tintoretto (1518-1594) aus der Sammlung des Anfang des Jahres verstorbenen Rockmusikers David Bowie (1947-2016), bekommt einen Platz im Rubenshaus in Antwerpen. Der Käufer des jetzt bei Sotheby’s in London versteigerten Werks bleibt ungenannt, leiht es aber dem Rubenshaus aber dauerhaft aus. Ab dem 27. Juni wird es dort zu sehen sein. Der flämische Schauspieler und Kunstexperte Axel Daeseleire (Foto) nahm das Werk für eine VRT-Latenight-Talkshow bereits in Augenschein (O-Ton in Englisch mit niederländischen Untertiteln).

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Bowies Heilige Katharina

16/06/17 - Das Altarstück „Heilige Katharina“, ein Werk des alten italienischen Meisters Jacopo Tintoretto (1518-1594) aus der Sammlung des Anfang des Jahres verstorbenen Rockmusikers David Bowie (1947-2016), bekommt einen Platz im Rubenshaus in Antwerpen. Der Käufer des jetzt bei Sotheby’s in London versteigerten Werks bleibt ungenannt, leiht es aber dem Rubenshaus aber dauerhaft aus. Ab dem 27. Juni wird es dort zu sehen sein. Der flämische Schauspieler und Kunstexperte Axel Daeseleire (Foto) nahm das Werk für eine VRT-Latenight-Talkshow bereits in Augenschein (O-Ton in Englisch mit niederländischen Untertiteln).