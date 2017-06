Neuer Brüssel-Skandal?

Francqui für Laureys

13/06/2017 - Im Palast der Akademien in Brüssel wurde der Neurologe Steven Laureys mit dem Francqui-Preis ausgezeichnet. Das ist der wichtigste Wissenschaftspreis in Belgien. Es war König Philippe, der den Preis überreichte. Steven Laureys ist ein Flame, der an der Universität von Lüttich schon seit 20 Jahren bahnbrechende Forschung zum Bewusstsein von Komapatienten betreibt.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Francqui für Laureys

13/06/2017 - Im Palast der Akademien in Brüssel wurde der Neurologe Steven Laureys mit dem Francqui-Preis ausgezeichnet. Das ist der wichtigste Wissenschaftspreis in Belgien. Es war König Philippe, der den Preis überreichte. Steven Laureys ist ein Flame, der an der Universität von Lüttich schon seit 20 Jahren bahnbrechende Forschung zum Bewusstsein von Komapatienten betreibt.