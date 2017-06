Einwohnerzahl gestiegen

"Kraterfront" in Mesen

11/06/17 - In dieser Woche jähren sich die schweren Minenexplosionen in der Westhoek in Flandern zum 100. Mal. Damals, am 7. Juni 1917, brachten die Alliierten 19 britische Minen unter den deutschen Stellungen zur Explosion. Am Samstagabend wurde daran mit einem Licht- und Musikspektakel erinnert. Dabei traten auch 2.100 handgeformte Krater in Erscheinung; Projekte von Schulkindern, die sich 100 Jahre nach dem Großen Krieg mit dem Thema Frieden auseinandersetzten.

