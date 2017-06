Mission in Südkorea

Trumpf: Nachbarsprache

08/06/2017 - Wer mehrmals auf Grenzen gestoßen ist, weil er in einem Grenzraum die Sprache des Nachbarn nicht versteht, wird sich sehr schnell anstrengen wollen, sagte der 1. Vizepräsident des Europäischen Ausschusses der Regionen (AdR) und ehemaliger Ministerpräsident der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, Karl-Heinz Lambertz, bei einer Konferenz über Mehrsprachigkeit in Grenzregionen in Brüssel in dieser Woche. Die Konferenz wurde vom AdR unterstützt und vom Saarland und dem Freistaat Sachsen angeregt. Die beiden deutschen Bundesländer wollen beim Thema Mehrsprachigkeit als gutes Beispiel in Europa vorangehen. Auch Lambertz stammt aus einer Grenzregion, aus Ostbelgien. Im Interview mit Uta Neumann betonte er: Ich wäre nichts von dem geworden, was ich gemacht habe, wenn ich nicht auch mehrere Sprachen beherrscht hätte.

