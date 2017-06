Aktionen bei Aviapartner?

Thiam neue Unicef-Botschafterin

Nachdem Nafi Thiam zuletzt in Götzis (Österreich) - als vierte Leichtathletin je - die 7.000-Punkte-Marke knacken konnte, peilt sie mittlerweile die Weltmeisterschaften in London an. Der 22-jährigen Siebenkämpferin wurde an diesem Dienstag außerdem eine große Ehre zuteil: Thiam wurde als Botschafterin der Unicef ernannt und will sich für Kinder- und Bildungsprojekte ehrenamtlich engagieren.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Thiam neue Unicef-Botschafterin

Nachdem Nafi Thiam zuletzt in Götzis (Österreich) - als vierte Leichtathletin je - die 7.000-Punkte-Marke knacken konnte, peilt sie mittlerweile die Weltmeisterschaften in London an. Der 22-jährigen Siebenkämpferin wurde an diesem Dienstag außerdem eine große Ehre zuteil: Thiam wurde als Botschafterin der Unicef ernannt und will sich für Kinder- und Bildungsprojekte ehrenamtlich engagieren.