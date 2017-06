Speed Pedelecs auf Treidelpfaden

04/06/2017 - Ab dem morgigen Montag dürfen Speed Pedelecs, das heißt schnelle Elektrofahrräder, auch auf Treidelpfaden fahren. Das sind am Ufer eines Flusses oder Kanals entlang führende Wege. In Flandern gibt es rund 2.000 Kilometer solcher Treidelpfade. Bis heute war es dort gesetzlich verboten, mit einem schnellen Elektrorad zu fahren. Künftig wird das also möglich sein und hierfür werden sogar spezielle Straßenschilder angebracht. Das erste Schild wurde an diesem Sonntag vom flämischen Verkehrsminister Ben Weyts in Flämisch-Brabant eingeweiht.

