Der Gewinner ist...

Lenk- und Ruhezeiten

Am Lkw-Parkplatz in der Nähe des Hafens von Antwerpen haben 56 Polizisten am Pfingstmontag unerwartet kontrolliert, ob Fahrer unerlaubt in der Lkw-Kabine übernachten. Das ist während der Pflichtruhezeit von 45 Stunden alle 14 Tage verboten. Viele osteuropäische Fahrer halten sich nicht an dieses Verbot, weil sie schlecht bezahlt werden und das Übernachtungsgeld lieber selbst kassieren.

