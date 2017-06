Brüsseler Verkehrsplan

03/06/2017 - Brüssel hat einen neuen Verkehrsplan, nach dem Unternehmen dazu verpflichtet werden, von den klassischen Firmenautos Abstand zu nehmen. Die Unternehmen müssen ihrem Personal eine Alternative anbieten. Das kann zum Beispiel ein kleinerer Firmenwagen sein, der an ein Fahrradabonnement oder an Taxischecks gekoppelt ist. Damit will Brüssel Staus in der Stadt vermeiden.

