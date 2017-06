Weniger Verkehrstote

Asterix bei den Belgiern

01/06/17 - Das Belgische Comic-Zentrum in Brüssel widmet die diesjährige Sommerausstellung einem Album aus der Asterix-Reihe, dass in diesem Jahr den 40. Jahrestag seiner Veröffentlichung feiert. Dabei handelt es sich um das 24. Abenteuer der Reihe mit dem Titel „Asterix bei den Belgiern“. In diesem Buch spielen die französischen Autoren Goscinny (Zeichnungen) und Uderzo (Szenario) mit vielen bekannten Klischees über unser Land, was Belgien jedoch einmal mehr schmeichelt. Willem De Graeve vom Comicmuseum weiß mehr darüber.

