Sprache und Integration

29/05/2017 - Flüchtlinge in Flandern müssen oft zu lange warten, bevor sie einen Sprachkurs beginnen dürfen. Manchmal beträgt die Wartezeit mehrere Monate. Das geben Städte und Gemeinden in einer Umfrage an. Sie nennen das das größte Hindernis auf dem Weg der Integration. Sind die Flüchtlinge als solche erst einmal anerkannt, können sie sich eine Arbeit suchen. Doch ohne Sprachkenntnis ist das kaum möglich.

