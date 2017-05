20 Kilometer von Brüssel

Am Sonntagvormittag sind etwa 40.000 Langläufer früh aufgestanden. Sie mussten um 10 Uhr in Brüssel am Start erscheinen. Prinzessin Astrid gab den Startschuss zur 38. Ausgabe der „20 Kilometer von Brüssel“. Die angekündigte Hitze blieb anfangs aus und darüber waren die Teilnehmer nicht unglücklich.

