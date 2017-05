Quer durch Brüssel

Am Sonntagvormittag sind die „20 Kilometer von Brüssel“ gestartet worden. Den Startschuss gab Prinzessin Astrid. Rund 40.000 Läufer nehmen an dem Traditionslauf teil. Sie kommen aus 126 verschiedenen Ländern. Es ist die 38. Ausgabe der Veranstaltung. Wegen des Laufs sind in Brüssel viele Straßen und Tunnel für den Verkehr gesperrt. Beim Start herrschten angenehme Temperaturen.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Quer durch Brüssel

Am Sonntagvormittag sind die „20 Kilometer von Brüssel“ gestartet worden. Den Startschuss gab Prinzessin Astrid. Rund 40.000 Läufer nehmen an dem Traditionslauf teil. Sie kommen aus 126 verschiedenen Ländern. Es ist die 38. Ausgabe der Veranstaltung. Wegen des Laufs sind in Brüssel viele Straßen und Tunnel für den Verkehr gesperrt. Beim Start herrschten angenehme Temperaturen.