Mehr Küstenzüge

Bei diesem herrlichen Sommerwetter suchen viele Belgier Erfrischung an der Küste, wo eine angenehme Brise für etwas kühlere Temperaturen sorgt. Die belgische Bahn setzte deshalb am Samstagmorgen sieben zusätzliche Züge ein, die am Abend wieder ins Landesinnere zurückfahren. Auch Sonntag fahren mehr Züge als gewöhnlich zur Küste.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Mehr Küstenzüge

Bei diesem herrlichen Sommerwetter suchen viele Belgier Erfrischung an der Küste, wo eine angenehme Brise für etwas kühlere Temperaturen sorgt. Die belgische Bahn setzte deshalb am Samstagmorgen sieben zusätzliche Züge ein, die am Abend wieder ins Landesinnere zurückfahren. Auch Sonntag fahren mehr Züge als gewöhnlich zur Küste.