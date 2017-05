Schiffsschau in Ostende

First Ladies im Museum

25/05/2017 - Kurz nach 16 Uhr kam Melania Trump am Magritte Museum an. Etwa zur gleichen Zeit stoppte "The Beast", das Fahrzeug des amerikanischen Präsidenten - vor dem neuen Nato-Gebäude in Brüssel.

Belga ???media.video.type.mz_vod???

First Ladies im Museum

25/05/2017 - Kurz nach 16 Uhr kam Melania Trump am Magritte Museum an. Etwa zur gleichen Zeit stoppte "The Beast", das Fahrzeug des amerikanischen Präsidenten - vor dem neuen Nato-Gebäude in Brüssel.