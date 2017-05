"Wir helfen Griechenland"

Inno-Brand vor 50 J.

Am 22. Mai 1967 bricht ein Brand im Kaufhaus Innovation in der Brüsseler Nieuwstraat aus. - Die Flammen verbreiten sich rasend schnell in dem Wirrwarr aus Geschäftsgebäuden in der Brüsseler Nieuwsstraat. - Es gibt kaum Notausgänge: Mitarbeiter und Kunden sitzen in der Falle. 251 Tote und 62 Verletzte sind zu beklagen. - König Baudoin spendet den Opfern und Rettungsdiensten Trost. - In der Geschäftsstraße fand in dieser Woche eine amerikanische Woche statt. - Mitten im Vietnam-Krieg beschuldigen viele die Kommunisten als Brandstifter. - Viele Jahre später steht fest, dass der Brand von einer defekten Neon-Lampe ausgelöst worden war.

Inno-Brand vor 50 J.

