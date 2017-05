Billige Erdbeeren

Schüsse in Berendrecht

Im Antwerpener Stadtteil Berendrecht wurde in der Nacht zum Sonntag ein Haus beschossen. Bei den Nachbarn stand ein PKW auf der Auffahrt und der wurde angezündet. Was genau geschah ist noch unklar. Vermutet wird, dass es sich um eine Abrechnung in der Drogenszene handelte.

